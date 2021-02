Bergerac : il blesse sa compagne avec un couteau

18 mois de prison dont 12 avec sursis pour un homme d'une trentaine d'années ce lundi au tribunal de Bergerac. Il était jugé en comparution immédiate pour violences conjugales.

Dans la nuit du 30 au 31 janvier, il aurait frappé sa compagne au niveau des bras et des jambes, avant de la gifler. Mais l'individu ne se serait pas arrêté là. Il aurait ensuite sorti un couteau et donné un coup au niveau de l'oreille. La jeune femme de 25 ans est touchée au niveau du cartilage, mais elle ne le dit à personne et ne va pas se faire soigner.

Les parents de la victime donnent l'alerte

Ce n'est que quelques jours plus tard que ses parents, au vue de la blessure, alertent la brigade de gendarmerie de Lalinde.

Face aux enquêteurs, la jeune femme ne se montre pas très coopérative. Elle évoque néanmoins d'autres coups et parle d'un coup de pied dans les côtes qui l'aurait fait souffrir pendant plusieurs jours.

De son côté, le mis en cause reconnait le coup de couteau mais parle d'un accident. Il cherchait juste à faire peur à sa compagne selon lui. Il ne nie pas non plus d'autres violences mais les versions divergent. Il a été placé en garde à vue vendredi, il dort depuis en prison.