Bergerac : il prend la fuite en voiture et insulte copieusement les policiers

Un multirécidiviste de 20 ans a été interpellé ce mardi soir à Bergerac après une course poursuite en voiture avec la police. Après avoir été rattrapé et interpellé, l'homme bien connu de la justice a copieusement insulté les forces de l'ordre

Bergerac, France

Un homme de 20 ans va devoir s'expliquer ce jeudi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bergerac.

Mardi soir, vers 21h30, il a refusé de se soumettre à un contrôle de police après avoir grillé un stop. Il a pris la fuite en voiture puis a été arrêté après une course poursuite avec les forces de l'ordre.

L'homme conduisait ivre, il s'est ensuite rebellé et a copieusement insulté les policiers. Il était déjà bien connu de la justice et avait déjà deux convocations devant le tribunal pour les mois de mai et juin dans d'autres affaires.