Deux Bergeracois sont convoqués au tribunal pour blessures involontaires, non-assistance à personne en danger et délit de fuite. Mardi 20 juillet, ils ont percuté un scooter, et récupéré le conducteur blessé qu'ils ont fini par déposer près de l'hôpital.

Bergerac : ils percutent un scooter et embarquent le blessé plutôt que d'appeler les secours

Deux Bergeracois comparaîtront devant le tribunal correctionnel au mois de janvier prochain, pour répondre de blessures involontaires, non-assistance à personne en danger et délit de fuite. Le 20 juillet dernier, ils ont percuté un scooter avec leur voiture dans les rues de Bergerac.

Ils cachent le scooter et laissent le blessé près de l'hôpital

Ils ont caché le deux-roues accidenté, et fini par laisser son conducteur blessé et inconscient à proximité de l'hôpital de Bergerac. Les policiers ont fini par les retrouver et les interpeller.

La victime s'est vue signifier une incapacité totale de travail de sept jours.