Bergerac, France

Un trentenaire a été interpellé après avoir frappé et mordu un policier à Bergerac dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 août. Les policiers intervenaient pour tapage nocturne rue de la Boétie. Le locataire de l'appartement concerné a refusé de présenter ses papiers et s'est rebellé face aux policiers. Très alcoolisé il a alors mordu un des agents à la cuisse et lui aurait donné un coup sur le crâne. Cet homme de 31 ans a été placé en garde à vue et libéré dans la journée de dimanche.