La SPA de Bergerac va construire un nouveau refuge, non loin de son adresse actuelle, pour pouvoir accueillir plus d'animaux. Après avoir signé le permis de construire fin juin, elle compte demander aux communes de l'aider à financer la moitié de ce projet, qui correspond au service de fourrière.

Bergerac, France

La SPA de Bergerac manque cruellement d'espace dans ses locaux actuels, boulevard Albert Claveille. "On est à notre limite supérieure. On ne peut pas accueillir plus d'animaux qu'on a là", regrette Nicole Saint-Jean, la nouvelle présidente de l'association.

La SPA a donc besoin de locaux plus grands et elle a enfin pu signer un permis de construire le 28 juin, après plus de cinq années de négociation avec la mairie.

Doubler ses capacités d'accueil

L'association héberge en ce moment 80 chiens et 60 chats. Pour en accueillir davantage, il faut plus adoptions. "Chaque fois qu'un chien part, ça fait une place pour un autre", explique la présidente qui "lance un S.O.S pour nos chattes et nos chats adultes", moins adoptés que les chatons.

La SPA de Bergerac veut pouvoir accueillir plus d'animaux en même temps, tout au long de l'année. Dans ses nouveaux locaux, à 200 mètres de son adresse actuelle, elle a prévu de pouvoir prendre soin de 155 chiens et 80 chats dans son refuge.

Faire un refuge "digne de ce nom"

"Il y a de quoi faire quelque chose de magnifique", se réjouit le directeur, Pascal Rosenplac. "C'est-à-dire un chenil digne de ce nom, avec des sols qui seront lisses, sans fissures, qui permettront un entretien et un confort pour les animaux qui sera convenable, avec un chauffage par le sol", décrit-il.

Le directeur imagine aussi "une chatterie spacieuse et lumineuse qui permettra à tous nos matous de jouer, de se déplacer, de jouer leur vie de félin en pleine harmonie avec le refuge et d'avoir des conditions de vie qui soient idéales".

Encore besoin d'un million d'euros

Le coût total de ce projet est estimé à deux millions d'euros. L'association va pouvoir en financer la moitié, qui correspond à la partie refuge, donc l'activité privée de la SPA. Mais celle-ci ne représente que 20 % de ses activités, la plus grande part, 80 %, étant consacrée à la fourrière. Pour financer cette partie-là, la SPA compte demander de l'aide aux communes et intercommunalités de Dordogne et de Gironde.

"La fourrière, c'est une obligation légale qui s'impose aux maires. Ils doivent traiter tous les animaux en état de divagation sur la voie publique, et les mettre en fourrière", explique le directeur. Les élus ont souhaité, pour l'instant, que les SPA de Bergerac et de Marsac-sur-l'Isle prennent cette activité en charge. Elles accueillent 1.600 animaux chaque année.

"Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'aller au-devant des élus, des collectivités territoriales, et de leur expliquer qu'aujourd'hui la SPA a la volonté de leur proposer un service clé en main (…) moyennant bien sûr une participation financière, revendique Pascal Rosenplac. Aujourd'hui, elle est de 0,65 centimes par habitant, demain elle va probablement évoluer."