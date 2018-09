Soulaures, Dordogne, France

Dans la nuit de vendredi à samedi à Soulaures, les gendarmes sont appelés pour des violences commises chez une mère de famille de cinq enfants. Son compagnon vient de se battre avec l'un de ses fils âgé de 16 ans , avant de le poursuivre, ainsi que sa sœur, un couteau de boucher à la main en criant " je vais les tuer, je vais les tuer !" Quand les gendarmes arrivent, ils retrouvent l'agresseur endormi, saoul , son couteau à la main. Il a bu douze bières et presque autant de whiskys.

C'est une relation maternelle , pas une relation conjugale" Odile de Fritch

Devant le président du tribunal de Bergerac, le jeune homme se tient la tête dans les mains. Il a le crâne rasé aux deux tiers, une barbe fournie, il est en pantalon de survêtement. A quelques mètres de là, sa compagne le regarde avec bienveillance. Elle a presque 20 ans de plus que lui. C'est la mère de l'un de ses copains. La différence d'âge est soulignée par la procureure Odile de Fritsch : "Elle se positionne comme une mère, ce n'est pas une relation conjugale, ce qui pose problème". " Pourtant le jeune homme persiste , cette femme qui est la mère d un de ses copains " c est la femme de sa vie" Il la regarde, elle n'a pas l'air de lui en vouloir "On lui pardonne mes enfants et moi .C est pas quelqu'un de mauvais .Il a juste pété les plombs. Il a besoin d être soigné dans sa vie future"

Le tribunal de grande instance (TGI) de Bergerac © Radio France - Morgane Schertzinger

Une réaction mesurée qui contraste avec la violence de cette soirée-là. A la barre l'avocate du prévenu dénonce une relation destructrice. Il était temps que ça s'arrête , même de cette façon-là. Le tribunal le condamne à douze mois de prison avec sursis, mise à l 'épreuve pendant deux ans. Il devra faire soigner son alcoolisme, trouver du travail, réparer les dommages. Il faut aussi qu'il retrouve un lieu de résidence fixe. Ou voulez-vous aller ? lui demande le président. Il répond qu'il ne sait pas, sanglote puis, la mort dans l'âme choisit de partir chez sa belle soeur, loin de la "femme de sa vie."