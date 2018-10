Saint-Laurent-des-Vignes, France

La soirée a été très agitée samedi 29 septembre sur le parking de la discothèque "Le Windsor" à Saint-Laurent-des-Vignes près de Bergerac. Lorsqu'ils se sont approchés de l'entrée de la boîte de nuit, cinq jeunes d'une vingtaine d'années, originaires du quartier de La Catte à Bergerac ont dû faire face à un videur peu coopératif.

Cet homme de 45 ans a refusé l'accès à l'un des jeunes à l'origine de débordements dans la discothèque il y a quelques mois. Le ton est alors monté entre le groupe et le videur. Celui-ci aurait mis une baffe à l'un des fêtards. Le groupe s'est alors éloigné avant de revenir quelques minutes plus tard. Le quadragénaire a alors sorti une bombe lacrymogène pour éloigner les jeunes qui auraient de leur côté lancé des pierres sur le videur tout en regagnant leur véhicule.

Du plomb sur la voiture du groupe de fêtards

L'homme est alors parti chercher un fusil. Il a d'abord chargé l'arme avec une balle en caoutchouc et visé l'un des bergeracois qui n'a pas été blessé. Puis il a chargé une deuxième cartouche contenant du plomb et tiré sur la voiture du petit groupe, sans faire de blessés. Une plainte a été déposée le lendemain matin et l'homme a été interpellé lundi puis placé en garde à vue.

Il a reconnu les faits et sera jugé le 22 janvier pour ces faits. En attendant son procès il est placé sous contrôle judiciaire, ne peut plus exercer son métier et il a interdiction de se rendre à Bergerac et Saint-Laurent-des-Vignes.