Bergerac : les magistrats réclament l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les rues

La ville de Bergerac doit-elle s'équiper de caméras de vidéosurveillance ? C'est le souhait en tout cas du président du tribunal judiciaire de la ville, Gilles Fonrouge, et de la Procureure de la République, Odile de Fritsch. Lors de l'audience solennelle de rentrée, ils ont appelé de leurs vœux la mise en place de ce système.

Faciliter les enquêtes

"Essentiellement sur les grands axes de circulation et sur quelques places, précise explique Gilles Fonrouge. Cela permettrait de savoir qui passe, qui revient, qui repart très vite. Nous nous sommes aperçus que dans beaucoup de villes, cela permettait de résoudre des enquêtes plus vite et donc de faciliter les poursuites et les condamnations. Ce qui est un gage de sécurité et de confort pour les habitants."

Pour l'instant, la mise d'un tel système ne semble pas être à l'ordre du jour du côté de la mairie. Même si le sujet n'est pas nouveau, il avait été évoqué lors des dernières élections municipales. Jonathan Prioleaud, le maire de Bergerac, ne s'était pas positionné contre à l'époque. Mais il souhaitait avant une concertation avec la police nationale et une installation le plus souvent à l’intérieur des locaux publics, et le moins possible dans la rue.