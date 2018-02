L'affaire avait beaucoup ému en Bergeracois. Du mois d'avril au mois d'octobre 2017, à plusieurs reprises un homme de 35 ans s'était exhibé devant des adolescentes à la sortie du collège Henri IV, traumatisant une dizaine d'élèves. Déjà condamné pour des faits similaires, il a comparu devant le tribunal correctionnel de Bergerac ce mardi 13 février.

"Je n'ai pas d'excuses" - le prévenu

A la barre, l'homme tente de s'expliquer et c'est douloureux. La tête baissée, les yeux rougis de larmes il assume "j'ai commis ces faits, je n'ai pas d'excuses pour ça, c'est inadmissible." Malgré les questions de la présidente, il n'arrive pas à dire pourquoi il fait et refait ces gestes traumatisants pour ces toutes jeunes filles. Le visage masqué, les yeux derrière des lunettes, coiffé d'un bonnet, il attend sous un porche, entre deux voitures, dans un jardin, l'allée d'une maison.

"J'ai peur de rentrer chez moi" - une victime

A chaque fois c'est le même effroi pour ces adolescentes. Les plus jeunes ont 11 et 12 ans. "J'ai peur de rentrer chez moi, je n'ai plus confiance, dans la rue, _quand j'entends quelqu'un marcher derrière moi je me mets à courir_," confie l'une d'elles. Les jeunes filles pleurent. "Ces larmes, c'est le prix du plaisir de cet homme," explique l'un des avocats des jeunes filles qui déplore l'image masculine donnée à ces jeunes filles en construction. "On a envie que nos enfants découvrent la sexualité dans un climat de confiance, de douceur et d'amour."

L'homme a été condamné à six mois de prison avec sursis, l'obligation de se soumettre à un suivi socio-judiciaire de trois ans avec l'obligation de se soigner.