Dordogne : trois hommes braquent une station Avia de Bergerac

Bergerac, France

Trois hommes cagoulés ont tenté de braquer la station-service Avia du boulevard Jean-Moulin de Bergerac, vendredi soir peu après 19h30. Ils sont entrés dans la boutique et l'un des trois braqueurs a aspergé l'employé de gaz lacrymogène. Mais une cliente, qui arrivait pour faire le plein, les a vus et a appelé la police. Les policiers sont arrivés immédiatement et les braqueurs n'ont rien pu emporter. Deux personnes ont été interpellées à proximité et placées en garde à vue "pour des vérifications" selon la police.

La station Avia a rouvert dès ce samedi matin.