Bergerac : il publie des images d'adolescentes nues sur les réseaux, la mère d'une des victimes le démasque

Le tribunal de Bergerac en Dordogne a condamné un jeune homme de 21 ans à deux ans de prison dont un avec sursis pour attouchements sexuels et diffusion d'images pornographiques de mineurs. Le jeune homme originaire du Var a diffusé sur les réseaux sociaux des images nues d'adolescentes de 13 et 14 ans car elles ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec lui. Des faits qui remontent à août 2018 et au début de l'année 2019. A chaque fois, le jeune homme entrait en relation avec elles via les réseaux sociaux, mentait sur son âge pour se faire passer pour quelqu'un de plus jeune.

La maman d'une des victime a aidé à démasquer le jeune homme en créant un faux compte sur les réseaux sociaux. "Quand j'ai appris qu'une des copines de ma fille était aussi concernée, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai créé un faux compte pour le démasquer car on a eu les preuves pour le démasquer, il faut faire attention à qui se cache derrière un pseudo, cela peut être un prédateur et après cela peut aller très très vite".

Le jeune homme n'a plus le droit de revenir sur Bergerac, ni de travailler avec des mineurs. Il figure désormais sur le fichier des délinquants sexuels et devra verser près de 17.000 euros aux victimes et à leurs familles.