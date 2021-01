Dordogne : trois ans et demi de prison ferme pour le braqueur des commerces du bergeracois

Un homme de 23 ans, habitant de Bergerac en Dordogne a écopé de trois ans et demi de prison ferme pour avoir braqué trois commerces du bergeracois, dont un deux fois de suite, entre le mois de novembre et le 8 janvier dernier.

Un homme de 23 ans habitant de Bergerac a écopé de trois ans et demi de prison ferme et de 18 mois avec sursis (5 ans au total). Le tribunal a prononcé son maintien en détention à l'issue de l'audience. Ce lundi, il était jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Bergerac pour quatre braquages, commis entre le 16 novembre et le 8 janvier dernier. Dans des tabacs de Bergerac et de Creysse. Mais aussi dans une pharmacie de Bergerac. Tout cela pour un butin estimé à 3500 euros dont 2700 euros en liquide.

Cet homme jusque là inconnu de la justice a tenté de justifier ses braquages à répétition par son besoin d'argent pour jouer à des jeux d'argent. A la barre, le jeune homme ne cesse d'ailleurs de reconnaître les faits et de s'excuser. Mais aussi de tenter de se justifier. Pourquoi le premier braquage, à Bergerac, demande le président ? "Je suis addict au poker en ligne, j'avais tout perdu la veille" dit-il, précisant qu'il était en détresse et qu'il avait promis à sa compagne, de rapporter de quoi payer les 625 euros de loyer.

Il remercie... la police

Problème... Le prévenu explique avoir dépensé très rapidement aux jeux tout l'argent de son premier braquage. Alors le 16 décembre, il remet ça. Cette fois, avec un faux pistolet Beretta dans une pharmacie. Celle où il va d'habitude chercher le lait pour nourrir son fils de 4 mois. Suivront deux braquages au tabac de Creysse dont un avec le nourrisson dans la voiture. "Pourquoi deux fois de suite au même endroit" demande le président. "Ma première fois là bas s'était bien passée" explique calmement le prévenu.

A la barre, la patronne du commerce évoque sa peur désormais de fermer seul son tabac le soir, une autre victime mère de famille dit avoir eu peur de mourir. Une avocate des parties civiles évoque un homme "manipulateur", un "voyou professionnel". L'avocat du prévenu lui évoque un homme tout simplement soumis à la force irrépressible du jeu. "C'est comme cela qu'il l'explique, et c'est comme cela très honnêtement que je l'ai ressenti. Derrière ces faits, il y a une emprise psychologique du fait de son addiction" explique son avocat, maître Pierre-Emmanuel Barois.

D'ailleurs le jeune homme aura cette phrase : "je remercie les policiers de m'avoir arrêté... Sinon, j'aurais sans doute continué".