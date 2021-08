Bergerac : un balcon s'effondre rue Saint Esprit faisant quatre blessés

Les pompiers de Bergerac sont intervenus au 15 de la rue Saint Esprit ce samedi après midi à Bergerac pour secourir quatre personnes, blessées par la chute d'un balcon dans la vieille ville.

L'accident s'est produit peu avant 15 heures. Les secours avaient été appelés pour prendre en charge une personne inconsciente au deuxième étage de la maison. Le véhicule du SMUR s'est rendu sur place avec un conducteur et une infirmière. Ils étaient en train de s'occuper de la victime devant la maison avant de la transporter dans l'ambulance . La personne habitant le premier étage de la maison, alertée par l'arrivée des secours est sortie sur son balcon. C'est à ce moment -là que l'édifice a cédé, soit une dalle de béton et de pierre de près de deux mètres carré qui s'est effondrée sous ses pas. Le conducteur de la voiture du SMUR, un pompier volontaire venu de Gironde, et l'infirmière ont été blessés par la chute du balcon, ainsi que la personne prise en charge par les secours. La personne sortie sur le balcon a elle aussi été blessée lors de la chute. Tous quatre ont été conduits à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé. La procureure s'est rendue sur place ainsi que police et un représentant de la mairie. Une enquête sera menée pour déterminer les circonstances exactes de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.