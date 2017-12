Bergerac, France

Un Périgourdin de 38 ans a semé la panique dans le centre-ville de Bergerac, ce vendredi soir. Il a menacé de faire exploser son appartement de la rue Saint-James après une déception amoureuse. "Je vais tout faire péter", criait-il aux policiers derrière la porte d'entrée.

Deux heures de discussions, en vain

Les policiers ont été appelés par sa famille, sa mère et ses sœurs, qu'il avait pris soin de faire sortir de l'appartement. Armé de deux bonbonnes de gaz et un chalumeau, le forcené, connu des services de police pour ses problèmes psychiques a tenu tête aux forces de l'ordre pendant plus de deux heures.

La police a fracturé ses fenêtres pour l'interpeller, vers deux heures du matin. Une policière de la police municipale s'est blessée durant l'opération. L'homme de 38 ans, souffrant de schizophrénie a été interné d'office.

Une trentaine de personnes âgées évacuées

Ses voisins ont été évacués le temps de l'intervention. En tout une quinzaine de personnes ont passé la moitié de la nuit dans une salle de la maison de retraite Saint-Jacques, située juste en face de l'appartement du forcené. Une trentaine de personnes âgées ont également été réveillées pour être placée à l'abri, dans une salle reculée. Le gaz a aussi été coupé le temps de l'intervention.