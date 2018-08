Un jeune motard de 23 ans placé en garde à vue à Bergerac après une course poursuite dans l'agglomération.

Un jeune motard de 23 ans originaire de Ganges dans le Gard a été placé en garde à vue mardi soir. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce jeudi. Il roulait au guidon d une grosse cylindrée et a multiplié les infractions à Bergerac, Creysse et Lembras. Les gendarmes de la brigade motorisée avaient déjà remarqué sa conduite extrêmement limite et mardi en fin d'après-midi, ils l'ont pris en chasse.. Le motard s est transformé en chauffard, multipliant les embardées. Il a brûlé des feux rouges, des stops, pris des sens interdits, franchi des lignes continues. Il a même roulé sur le trottoir à une heure où il y a encore beaucoup de monde.

Il n'avait pas le bon permis, ni la bonne assurance.

Il a bien sur refusé de s'arrêter, il roulait à prés de 200 kilomètres heures à l entrée de Bergerac. Il a fini par avoir un accident .C est à ce moment là qu'il a été interpellé. Les gendarmes se sont rendus compte qu'il n avait pas le bon permis pour ce genre de cylindrée, pas d 'assurance, qu'il était positif aux stupéfiants et en état de récidive. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce jeudi.