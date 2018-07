Le drame s'est déroulé au croisement de la rue Merline et de la rue des fontaines.

Un drame à Bergerac ce dimanche 8 juillet. Entre 5h et 6h du matin, un homme de 35 ans a été poignardé à plusieurs reprises lors d'une bagarre. Des riverains évoquent neuf coups de couteau. Certains ont entendu des éclats de voix au petit matin. "C'est habituel dans le secteur avec le bar juste en-dessous du coup ça ne m'a pas inquiété plus que ça," raconte un voisin. Cette rixe aurait éclaté au pied du domicile de la victime au croisement des rues Merline et de la rue des fontaines dans le centre-ville de Bergerac. L'homme est décédé en début de matinée à l'hôpital des suites de ses blessures.

D'après nos informations, cinq personnes ont été placées en garde à vue, mais d'autres sont recherchées. En milieu d'après-midi le secteur était encore bouclé par la police.