Bergerac : un multirécidiviste des délits routiers emprisonné aussitôt après son jugement

Le Tribunal correctionnel de Bergerac a infligé 10 mois de prison ferme à un homme de 29 ans de Lalinde, interpellé mercredi sans permis et en état d'ivresse. Cet été, il avait réussi à échapper deux fois aux gendarmes.

Lalinde, France

Cette fois, la sanction est immédiate : un multirécidiviste des délits routiers a été emprisonné ce jeudi soir, dès le lendemain de son interpellation à Saint-Capraise de Lalinde. Cet été, il avait échappé deux fois aux gendarmes. Le tribunal le condamné à dix mois de prison ferme et quatre mois avec sursis ;

Sans permis depuis avril 2018 après la perte de tous les points de son permis, cet auto-entrepreneur avait été contrôlé une première fois au mois de juin, en train de manœuvrer son fourgon mal garé dans une rue de Lalinde, mais les tests montrant sa consommation de cannabis et de cocaïne étaient parvenus à la gendarmerie après sa libération. Au mois d'août, les gendarmes l'avaient encore aperçu au volant à Mouleydier, mais ils n'avaient pas pu le rattraper pour éviter ses contestations. Ce mercredi matin à St-Capraise de Lalinde, le multirécidiviste n'a pas pu échapper à la patrouille de gendarmerie ; il a brièvement tenté de changer de place avec son passager, avant placé en garde à vue, et jugé ce jeudi. Plus de deux heures après son interpellation, il avait encore un taux de 1,50 g/l d'alcool dans le sang.

Reconnu coupable de récidive de conduite sans permis, de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcooliqueet en ayant fait usage de stupéfiants, il a été emprisonné immédiatement après l’audience.