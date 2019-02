Bergerac : une femme enceinte et une adolescente frappées dans la rue par un inconnu

Un homme était convoqué en comparution immédiate au tribunal de Bergerac ce vendredi matin. Mercredi après-midi, dans le centre-ville bergeracois, ivre, il a frappé et insulté une femme enceinte et une adolescente. Récidiviste, il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Bergerac, France

La jeune femme de 22 ans, enceinte, a les traits fatigués lorsqu'elle entre dans la salle d'audience. Un peu après, l'adolescente de 17 ans s'avancejusqu'au banc du premier rang en boitant, marque de la violence des coups.

Un homme de 42 ans les a agressées mercredi après-midi dans une rue commerçante de Bergerac. Il a trop bu et les frappe avec un manche de parapluie en bois. Il insulte l'adolescente de "sale pute" et lance à l'intention des deux femmes : "Il me faut deux filles, j'ai envie de tirer mon coup." L'adolescente a cinq jours d'Incapacité Totale de Travail (ITT), la future mère en a 30. L'agresseur et les victimes ne se connaissent pas du tout.

L'agresseur déjà condamné pour avoir frappé des femmes

Ce vendredi matin à la barre du tribunal de grande instance de Bergerac, l'homme est nonchalant. Baskets et pantalon noirs, doudoune bleu marine et beige, il a davantage l'air d'un grand adolescent que d'un adulte, seuls quelques cheveux gris sur les tempes trahissent son âge. Le président du tribunal récapitule les faits, et parmi les circonstances aggravantes : la grossesse de la femme de 22 ans est bien visible.

En 2011, ce Périgourdin a déjà été condamné à Mont-de-Marsan pour des faits similaires à six mois d'emprisonnement. Lorsque le président lui donne la parole, il demande un délai pour préparer sa défense.

Il va récidiver sans aucun doute, parce qu'il n'arrête pas !" lance le procureur lors de son réquisitoire.

En attendant son procès, le procureur requière la détention provisoire : "Il va récidiver sans aucun doute, parce qu'il n'arrête pas ! Il multiplie les incivilités et les délits !"L'avocate de l'agresseur plaide plutôt pour le contrôle judiciaire, avec une surveillance électronique, car "la détention n'a pas été constructive", et cela interromprait les soins que l'homme suit pour alcoolisme. Elle met aussi en avant des versions contradictoires concernant les faits du mercredi 30 janvier à Bergerac.

Après un peu plus de 20 minutes de délibération, le tribunal se prononce en faveur de la détention provisoire. Le procès aura lieu le 8 avril prochain. Un soulagement "psychologique" pour l'avocate de l'une des victimes, d'autant que ce délai laisse du temps pour des examens médicaux complémentaires.