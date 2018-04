Une soirée très alcoolisée a mal tourné dans la nuit de mercredi 4 au jeudi 5 avril dans le centre-ville de Bergerac.Un homme a été très grièvement blessé à coup de sabre. Son pronostic vital n'était plus engagé jeudi soir.

Jusqu'à trois grammes d'alcool pour l'une des invités

Quand les policiers sont arrivés sur les lieux du drame vers 4h du matin, l'homme était allongé au sol ensanglanté, blessé au visage et à l'avant-bras en train de retenir la porte d'entrée pour empêcher les occupants de l’habitation de sortir. Il a rapidement perdu connaissance. Transféré à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, son pronostic vital n'était plus engagé jeudi soir selon le parquet de Bergerac.

A l’intérieur de ce logement, les policiers sont tombés sur cinq personnes, âgées d'une quarantaine d'années, très très alcoolisées. Un contrôle a révélé jusqu'à 3 grammes d'alcool dans le sang pour l'une des invités. Tout ce petit monde a été emmené au poste de police et placé en garde à vue. Les enquêteurs ont pu commencer à dessiner un scénario.

Il veut montrer les capacités d'attaque de son chien

Au cours de cette soirée entre voisins, la victime serait arrivée avec son chien et une bouteille de whisky retrouvée vide. Au cours de la nuit, elle aurait proposé de montrer combien son malinois était puissant et aurait incité son chien à mordre l'un des invités qui n'aurait pas du tout apprécié ce petit spectacle. Il aurait alors saisi un sarbre et blessé le propriétaire du malinois. Tout cela reste à confirmer car deux personnes doivent encore être entendues. L'auteur des coups pourrait être poursuivi pour tentative d'homicide.