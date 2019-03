Bergerac : une tête de cochon et du sang jeté sur le chantier de la mosquée

Bergerac, France

Une tête de cochon déposée sur le chantier et du sang jeté sur la façade. Voilà ce qu'une patrouille de police a découvert sur le chantier de la mosquée de Bergerac ce lundi 25 mars, au matin.

Les dégradations ont été commises dans la nuit de dimanche à lundi. L'enquête est confiée au commissariat de Bergerac. Du côté du parquet, on indique que c'est un délit qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison.

De nombreux recours avaient été déposés par des opposants à la construction du bâtiment, situé rue du Tounet. Le permis de construire date du 8 octobre 2018.

Ce sont des actes lamentables, minables et odieux

"Ce sont des actes lamentables, minables et odieux", déplore le maire de Bergerac, Daniel Garrigue. "Je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux, mais ce weekend, il y a eu une campagne d'affichage d'un petit groupuscule d'extrême-droite sur le thème 'Bergerac, ville du Périgord, pas de l'Islam", indique l'élu, sous le choc.

Dans un communiqué, le préfet de la Dordogne "dénonce et condamne fermement ces actes qui portent atteinte à la liberté de conscience et d'expression des cultes et sont contraires aux principes de laïcité". Le sous-préfet s'est rendu sur place, et une plainte a été déposée.