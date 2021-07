Bergerac : une voiture écrasée sous un train à la sortie de la ville

Les quatre passagers de la voiture en ont été quitte pour une belle frayeur. Ce samedi vers 16h30, une voiture conduite par un jeune homme de 28 ans originaire des Landes a calé sur le passage à niveau à hauteur du chemin du Pont Robert à la sortie de Bergerac en direction de Bordeaux. Les barrières se sont abaissées. Pris de panique, le conducteur et ses trois passagers dont un enfant de trois ans ont quitté le véhicule à temps. Le train qui venait de Bergerac et qui reliait Bordeaux avait déjà atteint une certaine vitesse. Le choc n'a pu être évité. La motrice a écrasé la voiture. Heureusement, elle n'a pas déraillé. Elle a pu s'immobiliser deux cent mètres plus loin. Le conducteur du train, légèrement blessé, a été pris en charge par les pompiers.

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus © Radio France - Marc Bertrand

Pas de blessés

Il n y a eu aucun blessé. Les 50 passagers du train qui rejoignaient Bordeaux ont été pris en charge par la SNCF et transportés en bus. La ligne SNCF a été coupée, le temps de remorquer la motrice sous laquelle était coincée une partie de la carrosserie du véhicule. La voiture est totalement détruite. Le trafic a du être annulé. Il devrait reprendre ce samedi soir vers vingt heures. Les passagers des trois autres trains annulés suite à cet accident ont été acheminés en bus. La collision, spectaculaire, n'a fait que des dégâts matériels.