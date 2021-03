Bernard Carayon, le maire de Lavaur, dénonce à la justice Corinne Masiero nue aux César

Avec neuf de ses collègues élus, le maire de Lavaur et conseiller régional Bernard Carayon a dénoncé le happening de l’actrice Corinne Masiero qui s’est dénudée lors des César. Ils parlent d'exhibition sexuelle et estime que la liberté d'expression ne saurait tout justifier.

Il y a quelques jours Corinne Masiero a fait le buzz lors des César. Elle devait remettre le césar du meilleur costume, et elle s’est mise nue. Une manière de dénoncer le monde de la culture "à poil". Sur son corps nu était inscrit, "No culture, no future" côté face. "Rends-nous l'art, Jean" côté pile. Après ce happening, dix élus viennent de dénoncer l'actrice auprès du procureur de la République de Paris.

Exhibition sexuelle

Les dix élus considèrent que l'actrice a imposé sa nudité "au public physiquement présent dans la salle de spectacle et, d'autre part, aux téléspectateurs de l'émission" et ajoutent que "au-delà des considérations artistiques ou politiques, les parlementaires rappellent qu'il existe certaines dispositions du Code pénal, notamment s'agissant de l'exhibition sexuelle imposée à la vue de tous."

Dans leur courrier, les cosignataires précisent que l'exhibition sexuelle est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. "Il est vrai que la liberté d'expression autorise une certaine forme d'expression corporelle dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche de contestation politique. Pourtant, la liberté d'expression ne saurait tout justifier", terminent les élus.

Piètre image des artistes

Pour Bernard Carayon, qui est le seul à ne pas être parlementaire dans les signataires, les artistes se pensent tout permis. Et il s'agit bien d'exhibition sexuelle. " Des artistes de deuxième zone ou de troisième zone comme Corinne Machin, dont j'ai oublié le nom, bénéficient d'une immunité pénale en quelque sorte. Elle doit se comporter d'une manière qui est convenable pour tous les publics. Pour le Journal du hard d'accord, mais là c'était à 20h30."

Et peu importe pour lui si la nudité est aujourd'hui partout dans le cinéma, la télévision. "Un type qui se livre à de l'exhibition sexuelle sur le domaine public encourt une condamnation pénale. Pourquoi l'artiste aurait le droit de faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Quel est ce pays dans lequel les artistes, parce qu'ils sont artistes, ont le droit d'insulter tout le monde. Cette profession, qui est financée à un tel niveau par les contribuables, a donné une très piètre image. Ça ressemble à un meeting de la France insoumise. C'était absolument insupportable."

Bernard Carayon Copier

Les signataires de cette lettre adressée au procureur de la République de Paris :