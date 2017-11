Bernard Pérazio (Conseil départemental de l'Isère) : "Neige ou pas neige, nous sommes mobilisés"

Alors que la neige pourrait s'inviter enplaine d'ici la fin de semaine, le vice-président chargé des routes au conseil départemental de l'Isère, Bernard Pérazio insiste sur la préparation drastique que le département doit mettre en oeuvre chaque hiver.

«Une organisation quasi militaire». Le message de Bernard Pérazio est clair : l’Isère est prête à affronter les épisodes neigeux prévus jusqu'en plaine pour cette fin de semaine.

Le vice-président du conseil départemental rappelle que la période à laquelle il faut être en alerte face à la neige, s’étend du 15 novembre au 15 mars. Ce sont «5000 kilomètres de routes» qui sont à la charge du département et «305 agents neige et verglas» mobilisés. Pour lui, c’est de la responsabilité du département de «se déplacer en toute sécurité».

«Neige ou pas neige, nous sommes mobilisés»

Une organisation «quasi militaire»

L’élu est revenu sur les stocks de sel. Il y a quelques années s’était posée la question de la pénurie et de la pollution du sel. Mais l’Isère est prête : «Nous avons une consommation prévue, cet hiver, de 27000 tonnes de sel que nous utilisons avec mesure et le sens d'une gestion raisonnable». En cas de besoin, si les moyens humains et techniques du département ne suffisaient pas, Bernard Pérazio rappelle que des entreprises de travaux publics et des entreprises agricoles, peuvent être appelés en renfort pour entretenir les routes. Bernard Pérazio appelle maintenant les automobilistes à «respecter le travail des hommes en jaune».

«L’équipement et le comportement des usagers est essentiel»

Réouverture prochaine du tunnel du Chambon

Pour tous les usagers, le site itinisere offre «une information instantanée de toutes les routes de l’Isère».

Le vice-président du conseil départemental a, enfin, évoqué le tunnel du Chambon, fermé depuis avril 2015 après un éboulement. S'il la circulation a été permise à plusieurs reprises dans le nouveau tunnel à l'occasion de vacances scolaires, La date de sa réouverture officielle et totale est prévue «le 16 décembre au matin».