Le Normand Bernard Sainz, alias "Docteur Mabuse", condamné pour exercice illégal de la médecine

Bernard Sainz, alias "Docteur Mabuse", a été condamné lundi à un an de détention à domicile sous surveillance électronique pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et "aide ou incitation" au dopage. Le "naturopathe" ornais annonce qu'il fait appel.

Le "naturopathe" ornais Bernard Sainz, alias "Docteur Mabuse" dans le milieu du cyclisme, a été condamné ce lundi à un an de détention à domicile sous surveillance électronique pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et "aide ou incitation" au dopage. Bernard Sainz, "déçu" par la décision du tribunal correctionnel de Paris, a annoncé son intention de faire appel. Lors de son procès, fin novembre, le parquet avait requis deux ans de prison et 30.000 euros d'amende à son encontre.

Ancien coureur cycliste amateur, présent dans le milieu du cyclisme depuis qu'il a intégré comme directeur sportif adjoint l'équipe Gan Mercier, Bernard Sainz, 78 ans, entretient depuis longtemps la réputation d'un gourou flirtant sans cesse avec les limites mais profitant de ses bonnes relations dans le peloton. Il était poursuivi pour des faits d'"exercice illégal de la médecine et de la pharmacie" et "aide ou incitation à l'utilisation de substances ou méthodes interdites dans le cadre de manifestation sportive" et ce en état de récidive, entre 2013 et 2017.

Me Bernardini , avocat de Bernard Sainz : On n'a pas de saisies de produits dopants

Son avocat Me Bernardini a dénoncé une infraction de dopage qui, selon lui, "ne repose que sur des spéculations et des interprétations". "Autant je peux comprendre l'analyse qui a été faite par le par le tribunal (sur l'exercice de la médecine ) parce que le dispositif légal et réglementaire est ce qu'il est en France et il est relativement sévère et nous n'est pas favorable. Autant le jugement de culpabilité rendu sur l'infraction d'aide et d'incitation au dopage, je ne le comprends pas. ! Je ne peux pas le comprendre. On a un dossier qui repose sur des spéculations, sur l'interprétation de conversations téléphoniques, sur l'interprétation de certains messages et qui ne repose sur aucune preuve tangible et aucune preuve suffisante pour entrer en voie de condamnation. On n'a pas de saisies de produits dopants, on n'a pas de mention de produits dopants ou de protocole de dopage. On a un dossier qui repose sur des spéculations, je vous l'ai dit et en cela, normalement, une relaxe s'imposait. C'est ce que j'avais plaidé "

Bernard Sainz a également été condamné à cinq ans d'interdiction de profession en lien avec le secteur de la santé et du sport. Il doit en outre payer des amendes d'un montant total de 41.500 euros à la Fédération française de cyclisme (FFC), à l'Ordre des médecins et à l'Ordre des pharmaciens.

"Notre satisfaction est très relative car il y a 30 ans que nous le connaissons, il y a 30 ans qu'il sévit, il y a 30 ans qu'il abîme le sport cycliste, il y a 30 ans qu'il incite, aide, facilite des jeunes ou des moins jeunes à se doper. Alors le mal est fait, il est irréversible", a estimé pour sa part Me Paul Mauriac, avocat de la FFC, partie civile dans le procès.

Bernard Sainz avait été condamné en 2014 en appel à Paris à deux ans de prison dont vingt mois avec sursis, notamment pour incitation au dopage et exercice illégal de la médecine, dans une affaire qui avait éclaboussé le milieu cycliste dans les années 1990. En février 2019, la cour d'appel de Caen lui avait infligé 12 mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende dans une autre affaire dans le milieu cycliste semi-pro et amateur.