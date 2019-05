Bernard Tapie accusé d’avoir acheté l'arbitre d'un match de la Ligue des champions gagnée par l’OM en 1993

Bernard Tapie est accusé par l'ancien joueur et sélectionneur roumain Cornel Dinu, d’avoir corrompu un match décisif de la Ligue des champions gagnée par l’OM en 1993. Une information révélée vendredi par le site d'information Médiapart et ses partenaires du réseau European Investigative Collaborations (EIC). Dans son autobiographie à paraître lundi Cornel Dinu affirme ainsi que la rencontre entre l'OM et le FC Bruges et dernier match de la phase de groupes, aurait été corrompue de deux manières.

L'arbitre roumain acheté

A la demande de Bernard Tapie, Cornel Dinu aurait corrompu l’arbitre de la rencontre, Ion Crăciunescu, un arbitre roumain nommé par l'UEFA, pour qu’il ne sanctionne pas Basile Boli d’un carton jaune. Le défenseur vedette était en effet sous la menace d'une sanction, un nouveau carton l'aurait ainsi privé de finale. Dans son autobiographie, Cornel Dinu explique que Bernard Tapie lui aurait confié : "J’ai aussi besoin de ton aide pour l’arbitre, car je veux qu’il s’abstienne de donner un carton jaune à Basile Boli. Si Boli est sanctionné, il sera suspendu contre Milan en finale. Pour cela, l’arbitre recevra 20 000 dollars.»

Les joueurs belges corrompus

Cornel Dinu relate également un échange entre lui et Bernard Tapie à la veille de la rencontre dans un hôtel où les olympiens sont logés. Le président de l'OM lui aurait lancé : "Cornel, je vais gagner demain sans aucun problème. Je suppose que tu sais que ce vieux décati de Goethals est originaire de Bruges. Grâce à lui, j’ai pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher les Belges de nous causer des ennuis. Nous gagnerons facilement. En ce moment même, il attend que je lui parle de l’argent dont il a besoin pour sa mission." Raymond Goethals, aujourd'hui décédé, est alors l’entraîneur belge de l’OM. Selon le sélectionneur roumain, Bernard Tapie aurait donc acheté des joueurs belges pour qu’ils baissent le pied.

"Trente ans après, il a mis du temps pour mettre sa conscience en paix !"

Contacté par les journalistes de Médiapart, Bernard Tapie dément ces nouvelles accusations. "Ce monsieur a intérêt d’apporter des éléments de preuves ou des témoignages de ce qu’il avance !, dit Bernard Tapie. Trente ans après, il a mis du temps pour mettre sa conscience en paix ! Mais devant les tribunaux saisis, y compris pour vous, il ne sera pas compliqué de démontrer [qu’il s’agit de] délires."

Le 26 mai 1993, l'OM remportait la Ligue des champions en battant le Milan AC 1 - 0, grâce à un but de Basile Boli. La seule victoire d'un club français en Ligue des champions qui reste l'une des plus grandes fiertés pour l'OM. En mars dernier, l'ancien collaborateur de Bernard Tapie, Marc Fratani affirmait avoir assisté à l'achat d'un arbitre, avant une rencontre OM - PSG.