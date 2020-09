Berre-les-Alpes : des animaux morts retrouvés sur le terrain d'une association de protection animale

C'est sur un terrain difficile d'accès, en pleine forêt, en contrebas de la commune de Berre-les-Alpes, que ces animaux ont été retrouvés ce vendredi matin. Des poules, des cochons, des lapins, des chevaux... certains morts depuis plusieurs semaines. D'autres encore vivants mais "en piteux état" selon les témoignages sur place. Des animaux errants recueillis sur ce terrain depuis des mois par la présidente de l'association de protection animale "Mille papattes", qui s'était installée à Berre-les-Alpes il y a deux ans.

Très investie jusqu'à présent pour protéger ces animaux, la propriétaire du terrain aurait été victime d'un "gros problème familial" et aurait laissé à l'abandon ces animaux.

Trois associations appelées à la rescousse par la propriétaire du terrain

Elle aurait elle-même alerté trois autres associations de protection animale ces dernières heures. Ces associations sont donc arrivées sur place ce vendredi matin et ont pris en charge les animaux vivants. Il y a notamment deux chevaux et une chèvre. "Comme il s'agissait d'une association de protection animale, on ne s'est pas inquiété plus tôt de ce qui se passait sur ce terrain," explique la deuxième adjointe à la commune Martine Brun, présente sur place ce vendredi. "Cette dame parlait régulièrement de ses animaux et paraissait très investie."

"C'est choquant," réagit de son côté le maire de Berre-les-Alpes Maurice Lavagna, qui s'est lui aussi rendu sur place dans la matinée.