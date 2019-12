Berry-Bouy : des caméras de pointe aux abords du rond-point pour mieux traquer les voleurs

Quatre caméras ont fait leur apparition depuis quelques semaines sur le rond point de Berry-Bouy, entre Bourges et Mehun sur Yèvre. Rien d'exceptionnel me direz-vous, sauf que ces caméras sont vraiment à la pointe de la technologie et seront très utiles à la gendarmerie.

Berry-Bouy, France

Ces caméras, installées sur deux pignons de la mairie, filment en continu, le rond point voisin et une partie de la route. A la fois, les piétons et les voitures. Surtout, le système permet de cibler les images à rechercher en fonction des critères introduits par les enquêteurs : " On peut faire une recherche par apparence, détaille Caroline Andréani, de la société Citeos qui a installé ces caméras. En fonction de la couleur de cheveux, du vêtement qu'on porte et pour les véhicules, du gabarit, de la couleur et bien sûr de la plaque minéralogique."

Le rond-point de Berry-Bouy, près de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Et cela fait gagner un temps précieux aux gendarmes. Ce rond-point de Berry-Bouy a été ciblé par la gendarmerie car c'est un point névralgique avec 4.200 véhicules par jour entre Bourges et Mehun sur Yèvre : " On est vraiment à un carrefour entre Bourges et Vierzon, indique Bernadette Goin, maire de Berry-Bouy. Il y a énormément de passage, le jour mais aussi la nuit où ça transite pas mal ici. Les gendarmes espèrent ainsi aboutir plus rapidement dans certaines enquêtes en matière de vol notamment."

On distingue deux des quatre caméras, sur le pignon de la marie, en haut à gauche. © Radio France - Michel Benoit

Un investissement d'environ 13.000 euros pour la commune financé à près de 50 % par des aides du département et de l'état. En trois semaines, les gendarmes ont déjà eu recours à trois reprises à ces images qui sont conservées quinze jours : " C'est un bel outil, explique Caroline Andreani. Techniquement, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais ce n'est pas l'objectif des collectivités. L'objectif, c'est de faciliter la résolution de certains délits." Pas question d'entrer dans la reconnaissance faciale, ce serait possible, mais la France, heureusement ce n'est pas encore la Chine !