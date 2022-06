Un Berrichon de 56 ans sera jugé fin juillet à Châteauroux pour avoir passé à tabac sa future épouse et son meilleur ami, qu'il a surpris dans les toilettes de la salle des fêtes où il célébrait l'annonce de son mariage avec une quarantaine d'amis, ce samedi, à Saint-Chartier (Indre).

Berry: lors de l'annonce de son mariage il surprend sa future femme avec son meilleur ami et les roue de coups

Un Berrichon de 56 ans a été interpellé ce samedi soir à Saint-Chartier (Indre) pour avoir passé à tabac deux personnes. Il sera jugé le 28 juillet en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Châteauroux.

Les faits se déroulent lors d'une soirée festive dans une salle des fêtes à Saint-Chartier (Indre), organisée par le quinquagénaire pour annoncer à ses amis qu'il va se marier avec celle avec qui il partage sa vie depuis 15 ans. Une quarantaine d'invités sont là, la fête bat son plein, lorsque le Berrichon de 56 ans s'aperçoit qu'il a perdu la trace de sa future épouse. Puis, celle de son meilleur ami. Il les surprend alors tous les deux dans les toilettes, enfermés à clef, en train de s'embrasser.

Sous contrôle judiciaire

L'homme entre alors dans une colère folle et, "très alcoolisé" selon le parquet de Châteauroux, se met à les frapper tous les deux, leur infligeant des blessures au visage et partout sur le corps. La police intervient et l'arrête.

Ce Berrichon a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution immédiate.