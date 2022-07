Berry : le stage de citoyenneté, une vraie alternative aux poursuites

Ils sont une centaine chaque année à suivre ces stages dans le Cher, par petits groupes de moins de 10 personnes. Des stages financés dans le département à 80 % par la préfecture, et destinés à provoquer une prise de conscience. Ils sont dispensés par la ligue de l'enseignement du Cher. Ces stages durent quatre jours dans le Cher, soit vingt-quatre heures de présence obligatoire. Ce matin-là, les stagiaires ont droit à une initiation aux gestes de premier secours. Ce stage sanction a aussi et surtout pour but de les faire progresser et de les enrichir : " Ces personnes arrivent en étant dans notre jargon, des auteurs d'infraction " explique Marine Sontag, référente au service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cher. " Notre but, c'est qu'ils repartent comme des citoyens, avec par exemple un diplôme de PSC1. C'est à dire qu'ils repartent en étant capables de porter assistance à un autre être humain dans la rue qui ferait un malaise. L'idée, c'est de les replacer en tant que citoyen au sein d'une société."

Ces stages sont issus d'un partenariat dans le Cher entre la ligue de l'enseignement, la préfecture et le SPIP. © Radio France - Michel Benoit

Appels téléphoniques malveillants, menaces, port d'arme : ce sont des auteurs d'infractions limitées et donc généralement accessibles à une alternative aux poursuites. Ils vont assister à une audience du tribunal, ou même participer à un cours de self défense : " Souvent, la meilleure défense, c'est d'éviter le conflit violent " détaille Matthieu David, de la ligue d'enseignement du Cher. C'est elle qui met sur pied ce stage. " En cas de situation conflictuelle et de violence physique avérée, on peut alors se défendre sans blesser, sans faire mal et donc limiter au maximum la violence. On insiste sur la maîtrise de soi. La plupart des personnes sont surprises par le fait qu'on les amène à se poser des questions et à réfléchir. Il ne s'agit pas d'un simple rappel à l'ordre et d'une sanction mais de réfléchir de manière collective à nos comportements. Parfois cela va suffire à se rendre compte qu'on a commis une erreur et qu'on a droit à avoir une chance."

le stage de citoyenneté se veut collectif et bien concret. - Préfecture du Cher

L'idée, c'est évidemment d'éviter la récidive, de provoquer une prise de conscience. Pierre a accepté de faire ce stage : " Je me suis dis, cela va être ennuyeux mais tout comptes faits, c'est très ludique. On apprend comment réagir selon les situations. Ce qu'on n'a pas su faire et qui a justifié notre présence à se stage. On apprend à être moins peut-être moins impulsif. " Ces stages existent depuis 2012 dans le Cher et sont aujourd'hui mis sur pied dans l'Indre à la demande de la procureure.