Berry : les associations de prévention routière appellent à la prudence sur les routes

Châteauroux, France

Il faut redoubler de vigilance sur les routes ! C'est la consigne des associations de préventions routières en Berry. Elles tirent la sonnette d'alarme après l'accident jeudi soir dans le Cher qui a coûté la vie à trois jeunes d'une vingtaine d'années. "Ce terrible accident nous rappelle que la voiture et la conduite, c'est une attention de tout instant" a réagi Pierre Marandon, le président de la prévention routière de l'Indre.

Hausse de la mortalité dans l'Indre

Dans l'Indre, 15 personnes ont péri sur les routes depuis le 1er janvier c'est dèjà plus que sur l'ensemble de l'année dernière (11 victimes n 2018). Et, hélas, le bilan pourrait s'alourdir à l'approche des fêtes. Car c'est un constat tristement connu : la dernière quinzaine de décembre est l'une des périodes les plus meurtrières sur les routes explique Florian Marcon, le directeur de la prévention routière de la région Centre-Val de Loire.

"Il y a toujours un pic de mortalité à cette période avec la nuit et l'hiver qui arrive". Un phénomène qui s'accentue avec la période des fêtes qui se profile souligne Mr Marcon. "C'est une période qui est fatigante où l'on observe un relâchement sur les routes et des dangers liés à la consommation excessive d'alcool".

toujours penser à la manière dont on va rentrer

Pour aborder au mieux cette période de vacances et de fêtes, les consignes à respecter sont simples, toujours les mêmes : "Avant de partir en vacances, il faut bien vérifier son véhicule en faisant le tour et en vérifiant les pneumatiques surtout et notamment si on se rend sur des zones où il peut y avoir du verglas et de la neige. Ensuite, de bien faire des pauses toutes deux heures et puis concernant l'alcool il faut toujours penser à la manière dont on va rentrer en prévoyant par exemple de dormir sur place, ou de rentrer en transport en commun ou en VTC si c'est possible." Des consignes qui sont en fait des conseils et qui sauvent chaque années des milliers de vies.