Berry : 20 ans après, quel écho des attentats du 11 Septembre auprès des jeunes générations ?

C'est un événement qui a radicalement changé l'histoire : on commémore cette année les 20 ans des attentats du 11 Septembre à New York. Un événement gravé dans les mémoires tout autour du monde, qui a marque même ceux qui n'étaient pas forcément nés à l'époque.

C'était il y a 20 ans : le 11 Septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center s'effondraient, après avoir été percutées par des avions lors d'une attaque terroriste. Un tournant dans l'histoire mondiale qui a profondément marqué de nombreuses générations. Vingt ans après, en 2021, quelle mémoire de cet événement pour ceux qui n'étaient pas nés ?

Un écho malgré la distance historique

Vingt ans après, la date du 11 Septembre n'évoque pas nécessairement toujours quelque chose aux jeunes élèves du lycée Jean Giraudoux de Châteauroux. Il faut dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas nés, et que certains n'ont pas encore étudié les attentats du World Trade Center en cours. "Je pense que l'on n'arrive pas forcément à se rendre compte de la gravité de la chose. On ne peut pas se rendre compte d'à quel point cela a été un événement sans doute tragique" explique un élève. "Il y a eu un avant et un après 11 Septembre. Même nous qui ne l'avons pas vécu, le 11 Septembre de n'importe quelle année, ca nous fait quelque chose" nuance une autre lycéenne, qui évoque un écho cette année avec le procès des attentats du 13 novembre à Paris qui vient de démarrer.

L'apprentissage de ces attentats au collège et au lycée

Si les élèves ont souvent tous déjà vu les images des tours jumelles frappées par des avions, ils ignorent souvent certains éléments de contexte autour de ces attaques. C'est ce dont témoigne notamment Sylvie Lancelot, professeur d'histoire-géographie au lycée Blaise Pascal de Châteauroux (pour les séries technologie) : "Ils n'ont pas une idée très précise de ce qu'il s'est passé, qui sont les responsables, du nombre de victimes, le 'c'était où c'était quand'. Donc nous on commence par remettre évidemment de l'ordre dans tout ça". Les bouleversements mondiaux engendrés par l'attentat sont également étudié; les élèves s'interrogent aussi autour du terrorisme. "Depuis 2015, ca prend encore plus de sens, avec dans les conséquences le mouvement djihadiste, les attentats de 2015, ou encore le Bataclan" détaille Sylvie Lancelot.

Des attentats qui continuent de choquer

Le mode opératoire des attentats du 11 Septembre continue, 20 ans après, de choquer les jeunes élèves qui découvrent ces images selon David Navarro, professeur d'histoire-géographie au collège Beaulieu de Châteauroux. "C'est un événement qui continue à marquer les générations, probablement à travers ce qu'ils peuvent voir et entendre; dans les séries, les discussions familiales" détaille l'enseignant, qui précise que cet événement est souvent le plus choisi par ses élèves pour les exposés libres.

David Navarro évoque lui aussi un écho chez les plus jeunes avec les récents attentats en France : "C'est la génération qui est née avec le terrorisme (...) Ils associent souvent pour ceux qui savent les attentats du Bataclan en 2015 avec les attentats du 11 Septembre 2001".