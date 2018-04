Rennes, France

"Réfléchissez à ce que vous applaudissez", "1 féminicide conjugal tous les trois jours" : voilà quelques unes des pancartes brandies par les vingt personnes, femmes et hommes, venues manifester contre le concert de Bertrand Cantat au festival Mythos à l'appel d'Osez le féminisme. L'ancien chanteur de Noir Désir, qui a passé quatre ans en prison pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant, a annulé sa venue à tous les festivals cette année, à l'exception de celui-ci.

"Il a purgé sa peine et a le droit de reprendre son travail, estime Manuela Spinelli, coprésidente du collectif à Rennes. Mais de là à devenir un symbole et occuper les feux de la rampe, c'est différent, d'autant que ce festival est en partie financé par des fonds publics".

Même son de cloche du côté des Effrontées de Rennes, autre collectif féministe qui a rejoint la manifestation : "on est tous et toutes pour la réinsertion des anciens détenus et pour la liberté d'expression, explique Tiffany. On n'est pas là pour empêcher Bertrand Cantat d'avoir une seconde chance, mais pour rendre hommage à Marie Trintignant et ne pas oublier".

Interpeller le public

A quelques mètres à peine, les fans font la queue tranquillement. Seuls quelques uns viennent engager la discussion comme Romain : "c'est un poète Bertrand Cantat ! Allez vous attaquer à ceux qui font des chansons dont les paroles sont sexistes, c'est là qu'il faut se battre ! s'agace-t-il. Il a largement eu le temps de faire son mea culpa en prison".

"Quel message transmet Cantat en tant qu'artiste ? réplique Josiane, venue soutenir la manifestation. Qu'on peut tuer une femme avec 19 coups de poing ? Je trouve que les gens qui viennent l'applaudir cautionnent les violences faites aux femmes".

Alors qu'un rassemblement similaire a été extrêmement tendu le mois dernier, à Grenoble, quand le chanteur est allé au contact de la foule, les collectifs féministes rennais voulaient éviter tout débordement. Pas de slogans ni de huées du côté des manifestants, qui ne sont pas restés jusqu'à la fin du concert.