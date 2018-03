L'ex leader de Noir Désir renonce à tous ses festivals d'été pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions sur les organisateurs. Quinze ans après la mort de Marie Trintignant sous ses coups, sa venue suscitait des polémiques notamment dans la Manche

Saint-Laurent-de-Cuves, France

Bertrand Cantat ne sera finalement pas sur scène du festival des Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves le 18 mai prochain. L'ex-leader de Noir Désir renonce à tous ses festivals d'été pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions sur les organisateurs Bertrand Cantat, condamné pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant en 2003, cristallisait depuis plusieurs semaines, le débat autour des violences faites aux femmes. Un débat qui s'était particulièrement envenimé dans la Manche.

Pétition et lettre ouverte

Tout est parti d'une pétition lancée à la mi février demandant l'annulation du concert." En mettant en lumière Bertrand Cantat, vous banalisez les violences faites aux femmes et vous les cautionnez " lançait le texte. Plus de 73 000 signatures recueillies et dans le même temps une lettre ouverte envoyée à la ministre de la Culture, lettre du collectif Citoyenne féministe.

Le département se désengage

L'affaire prend encore une autre tournure quand le Conseil Départemental décide de se désengager financièrement du festival. Fin février Il supprime son aide 34 000 euros pour la communication. "Question de valeurs" expliquent alors les élus de la majorité alors même que le département s'engage pour des actions contre les violences faites aux femmes.

Le festival défend son choix

Décision jugée regrettable et réductrice par l'association organisatrice du festival, ROC en Baie, refusant toute ingérence dans le projet artistique.

Jusqu'au bout les responsables ont défendu leur choix :.pas question de se substituer à la justice ou se livrer à une certaine forme de censure.

Le festival qui annoncera ce mardi 13 mars la programmation complète de cette édition 2018.