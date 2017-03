Un prêtre recherché au Canada pour agressions sexuelles caché en Alsace : l'archevêché affirme qu'il ne savait pas

Après le nouveau scandale de pédophilie qui touche l'Eglise, révélé par France 2 et Médiapart, Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché de Strasbourg, fait le point en Alsace. Il reconnaît que l'Eglise avait l'habitude de "laver son linge sale en famille", mais souligne que les choses ont changé.

Le scandale éclabousse aussi l'Alsace. Selon Médiapart et Cash investigation sur France 2, 25 évêques ont couvert des actes de pédophilie. Parmi eux, un Alsacien, Monseigneur Léon Hégélé, ancien évêque auxiliaire de Strasbourg décédé en 2014. Selon le site d'information Médiapart, un autre prêtre lui aurait fait part de soupçons vis à vis du père Jean-Luc Heckner dans les années 90. Mais au lieu de se tourner vers la justice, il aurait organisé la mutation du prêtre de Thann à Oderen. Jean-Luc Heckner a finalement été condamné en 2001 par la cour d'assises de Colmar à 16 ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur sept jeunes garçons.

On essayait de laver de linge sale en famille" - Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché de Strasbourg

"Je n'étais pas à l'archevêché, mais j'ai mené mon enquête", explique Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché de Strasbourg. "Je peux vous dire de la part d'un confrère qui était très présent, que Monseigneur Hégélé n'a cherché aucune dissimulation dans cette affaire. Peut-être a-t-il été un peu lent à réagir." Le chancelier de l'archevêché explique que le contexte était différent. "Pendant très longtemps, on n'a pas eu conscience de la gravité de certaines choses. On essayait de laver le linge sale en famille, et pour éviter que des agissements nuisibles aux enfants continuent, on déplaçait le prêtre."

C'est une congrégation religieuse qui a rappelé le prêtre"

Une autre affaire concerne l'Alsace dans l'enquête menée par Médiapart: un prêtre poursuivi au Canada pour des agressions sexuelles sur des mineurs s'est installé dans la banlieue de Strasbourg. "Contrairement à ce qu'on imagine parfois, l'Eglise n'est pas centralisée", explique Bernard Xibaut, chancelier de l'archevêché de Strasbourg. "Les congrégations religieuses ont leur propre autonomie. Et ici, il s'agit d'une congrégation religieuse qui a sa maison de retraite près de Strasbourg. C'est elle qui a pris l'initiative de rappeler ce père. Nous n'avons pas été mis au courant de son arrivée."

Quand il a été alerté de la présence du père Rivoire il y a quelques semaines, l'archevêque a pris contact avec le responsable, selon Bernard Xibaut. "Il a demandé que l'affaire soit traitée avec toute la justice nécessaire."

Une dizaine de victimes ont contacté la cellule d'écoute

Aujourd'hui en Alsace, une cellule d'écoute a été mise en place par l'archevêché pour les victimes. Une dizaine de personnes auraient appelé en un an. "Il s'agit de personnes souvent très âgées qui viennent raconter des tourments de l'enfance." Les faits seraient prescrits, selon Bernard Xibaut.