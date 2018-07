Un jeune homme de 23 ans comparaissait ce mercredi au tribunal correctionnel de Besançon pour homicide involontaire après avoir fauché et tué un cycliste de 65 ans en avril dernier vers l'aérodrome de Thise. Il a été a reconnu coupable et condamné à 16 mois de prison avec sursis.

Un jeune homme de 23 ans comparaissait ce mercredi pour homicide involontaire après avoir fauché et tué un cycliste de 65 ans en avril vers l'aérodrome de Thise, près de Besançon. Le tribunal correctionnel de Besançon l'a reconnu coupable et condamné à 16 mois de prison avec sursis.

Le jugement est bien plus clément que les réquisitions du procureur puisque le ministère public avait requis trois ans de prison dont la moitié assortée à sursis avec mise à l'épreuve. En fait, le procureur ne comprend pas pourquoi le jeune homme ne s'est pas arrêté après l'accident. L'automobiliste répond qu'il pensait avoir percuté un panneau après une nuit de fête très arrosée. Il reconnaît s'être assoupi en conduisant et que c'est un "boom" qui l'a réveillé, mais il pensait s'arrêter chez son ami, son passager, pour regarder l'état de la voiture.

Pour le procureur l'explication ne tient pas et le président est sur la même ligne. Quand on a une voiture au toit plié et au pare brisé éclaté, le bon sens est de s'arrêter. Le magistrat rappelle qu'après l'impact, le conducteur était obligé de sortir la tête par la fenêtre pour y voir quelque chose. C'est son passager, auditionné par les enquêteurs qui l'affirme.

Mais à la barre, l'automobiliste n'en démord pas. Le jeune homme semble perdu et encore sonné. Il assure qu'il n'a pas réalisé la gravité de l'accident : "si j'avais su que c'était un cycliste, je me serais arrêté" dit-il. Argument entendu par le tribunal. Outre les 16 mois de prison avec sursis, le jeune homme a interdiction de repasser le permis de conduire avant un an.