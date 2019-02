Besançon: 6 personnes sous les verrous après le démantèlement d'une filière de véhicules volés.

Ils sont suspectés d'avoir volé des dizaines de véhicules utilitaires dans toute la Franche Comté, en Haute-Marne et en Côte d'Or: 6 individus ont été interpellés samedi 2 février dans un garage clandestin à Besançon. Ils venaient de dérober une Lamborghini Diablo d'une valeur de 150 000 euros.

Besançon, France

6 individus ont été interpellés samedi 2 février dans un garage clandestin à Besançon, ils sont soupçonnés d'être mêlés depuis 2017 à près de 200 vols de véhicule en Franche-Comté, mais aussi en Haute Marne et en Côte d'Or. Près d'une centaine de gendarmes, dont ceux de l'antenne du GIGN de Dijon, ont été mobilisés pour cette opération.

Le garage, installé en toute discrétion dans un campement de gens du voyage chemin du fort de Planoise à Besançon, était équipé de tout un matériel professionnel. Il permettait de démonter en quelques heures les véhicules volés, les maquiller, et les reconditionner.

Une Lamborghini à 150 000 euros prête à être livrée à un receleur

La bande était spécialisée dans les utilitaires, mais récemment elle s'est emparée d'une Lamborghini Diablo dérobée dans l'agglomération bisontine. C'est pour éviter que cette voiture de luxe, d'une valeur de 150 000 à 200 000 euros, ne s'évanouisse dans la nature que les gendarmes, qui avaient la bande à l'oeil depuis quelques temps, sont intervenus samedi après midi. Le bolide était déjà chargé sur un camion à plateau, prêt à partir pour la région parisienne où l'attendait un receleur.

Dans le bâtiment, les gendarmes ont retrouvés 16 véhicules ou parties de véhicules volés, mais aussi 9 fusils, un pistolet de calibre 6.35, et 7500 euros en liquide. 10 autres véhicules et deux pelleteuses, propriété des malfaiteurs présumés, ont été saisis. Les 6 individus, âgés de 22 à 42 ans, dont plusieurs sont membre de la même famille, sont déjà bien connus de la justice. Après 96 heures de garde à vue, ils ont été mis en examen pour vol en bande organisée et envoyés en détention provisoire. Un 7e individu a été placé sous contrôle judiciaire pour recel.

Les armes saisies dans le garage clandestin - Gendarmerie Nationale

Des détails sur ces interpellations avec le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux: