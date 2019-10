Besançon: 8 mois de prison avec sursis pour l'agresseur d'un agent SNCF à la gare Viotte

Besançon

L'auteur principal de l'agression contre un agent de la SNCF jeudi dernier vers 21h10 devant la gare Viotte à Besançon a été condamné ce lundi à huit mois de prison avec sursis. Il était jugé par le tribunal correctionnel de Besançon, notamment pour violences volontaires envers un agent chargé d'une mission de service public.

Le tribunal est revenu sur le déroulement des faits: une altercation pour un motif futile devant la gare, entre une jeune femme et un groupe de quatre hommes qui a dégénéré en bagarre. Les torts semblent partagés, les deux parties étaient fortement alcoolisées, et selon des témoins c'est la jeune femme qui a commencé à insulter le groupe et à donner des coups de sac à main. Mais elle s'est retrouvée à terre, frappée à coups de poings et à coups de pied. L'agent de la SNCF est alors intervenu pour mettre fin à cette agression. Il a tenté de calmer le jeu, tout en sortant son téléphone pour appeler la police.

Un mois d'arrêt de travail pour le cheminot

C'est à ce moment que le prévenu l'a frappé de trois coups de poing, tandis qu'une personne qui n'a pas pu être identifiée lui portait des coups de pied dans le dos. Devant le tribunal, le jeune homme de 24 ans reconnaît les faits et s'excuse. Ce bisontin qui travaille en intérim explique qu'il avait beaucoup bu et qu'il ne se souvient plus de rien. L'agent SNCF n'était pas présent à l'audience. Il s'est vu prescrire trois jours d'interruption temporaire de travail, les séquelles physiques sont légères, mais son avocate indique qu'il est fortement traumatisé par cette agression, qu'il ne dort que deux heures par nuit et qu'il n'a pas pu reprendre son poste ce lundi. Il est en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre.

Le prévenu devait répondre aussi d'une autre agression un peu plus tard la même nuit, vers 1h20 envers un couple rue Ronchaux. Il a tenté de leur voler un vélo alors que l'un de ses comparses menaçait le couple avec un taser. Le deuxième homme, un multirécidiviste, a été condamné à 8 mois de prison ferme.