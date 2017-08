Besançon : appel à témoin pour retrouver David Marchevet

David Marchevet, un bisontin de 41 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 20 juillet dernier. Un appel à témoin est lancé pour disparition inquiétante.

Ce sont les parents de David Marchevet qui ont alerté la police, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fils. Ils ne l'ont plus revu depuis le 20 juillet, dernier, lorsqu'il leur a rendu visite chez eux, à Valdahon. Le lendemain, David devait regagner Besançon, où il réside, pour déjeuner avec un ami. Aux dires de cet ami, il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Ses parents pensent qu'il est parti sans papier puisque sa carte d'identité est toujours dans son appartement. A priori, il n'a pas d'argent non plus puisqu'aucun retrait n'a été effectué sur son compte en banque.

Les parents de David Marchevet ont signalé sa disparition le 26 juillet dernier. Un appel à témoin est donc lancé pour disparition inquiétante. David Marchevet mesure 1,83 mètre, il est de corpulence mince voire maigre. Ses cheveux sont de couleur châtain, ses yeux marron. Si vous pensez l'avoir aperçu, vous pouvez contacter la police de Besançon au 03 81 21 11 22.