Besançon : bientôt des radars urbains aux carrefours

C'était dimanche 19 septembre 2021 au matin à Besançon. La voiture d'une femme de 59 ans était heurtée de plein fouet par celle de deux jeunes qui arrivaient en face, roulaient trop vite et avaient grillé un feu rouge, au carrefour entre le boulevard Blum et la rue Francis Clerc. Tous deux sont grièvement blessés. Mais 48 heures après l'accident qui a coûté la vie à la conductrice, la ville a décidé de durcir le ton avec une campagne de prévention et l'installation prochaine de radars urbains.

Un enfant de 4 ans fauché par une voiture

Car ce n'est pas une première, les accidents se multiplient dans le secteur : au mois de juin 2021, en fin d'après-midi, une automobiliste a grillé un feu pendant un orage et a percuté un petit garçon de 4 ans qui traversait au vert, sur le passage piéton. C'était à quelques centaines de mètres de là, à hauteur du stade des Orchamps. L'enfant n'a pas survécu. Un mois plus tôt, deux voitures s'étaient percutées au carrefour avec la rue de Lanchy. Bilan : deux blessés graves. Et c'est sans compter les accidents matériels et les plaintes incessantes de riverains pour des rodéos urbains, sur ce même boulevard, limité à 50 km/h. Cet été, un policier en intervention avait aussi été fauché par un scooter rue des Hauts-de-Saint-Claude.

Des radars urbains aux carrefours les plus dangereux

Face à ce constat, la ville de Besançon met donc en place toute une série de mesures. Hasard du calendrier, elle lance tout d'abord cette semaine une campagne au slogan évocateur, "Besançon n'est pas un circuit" avec l'installation de panneaux de sensibilisation. Mais surtout, elle va accentuer aussi le volet répression. La municipalité a candidaté pour être ville pilote dans l'implantation de radars urbains, comme dans le Pays de Montbéliard. Une vingtaine de carrefours dangereux ont déjà été identifiés. "Les sanctions tomberont les unes après les autres", prévient la maire Anne Vignot.