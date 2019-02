Besançon: des gilets jaunes protestent contre la mise en garde à vue de deux d'entre eux

Besançon, France

Ils étaient trente gilets jaunes ce mercredi matin, devant le commissariat de Besançon pour protester contre la mise en garde à vue de Kevin et Frédéric. Convoqués à 8 h 30 pour être entendu sur des faits commis entre le 12 et 23 janvier, les deux gilets jaunes sont entendus notamment pour entrave à la circulation,et organisation d'une manifestation non déclaré en préfecture.

Kevin et Frédéric avait déjà été mis en garde a vue, fin décembre. "C'est un acharnement", affirme Marie, la conjointe d'un des gilets jaunes gardés à vue. " J'ai été mise moi aussi en garde à vue, mon fils est incarcéré et c'est la deuxième fois que mon mari est gardé à vue, si c'est pas de l'acharnement ça. Mais nous ne lâcherons rien, on sera toujours là", ajoute la gilet jaune.

Frédéric a été relâché à la mi-journée. L'enquête se poursuit.