Besançon : des voleurs dérobent les repas de Noël du secours populaire, 150 kilos de saumons et de papillotes

Pour 2 000 euros de marchandises : saumon, papillotes, fromages, oeufs... les repas de Noël du secours populaire ont été dérobés dans la nuit de mercredi 16 à jeudi 17 décembre. Le matin, les bénévoles ont constaté avec effroi que plus de 150 kilogrammes de nourriture avaient été volés. Les malfrats ont cassés un carreau de fenêtre pour s'introduire dans le bâtiment du quartier de Saint-Ferjeux à Besançon (Doubs).

Blandine Polonceau, secrétaire générale et directrice départementale du Secours populaire pour le Doubs a porté plainte au matin du vendredi 18 décembre. "Pour nous c'est la semaine de distribution des paniers de Noël, alors on a tout dû aller racheter sur nos fonds propres pour pouvoir assurer la distribution du jeudi et du vendredi", explique-t-elle. Au total, ce sont 600 foyers qui bénéficient de cette distribution de repas de Noël.