Besançon : deux contrôleurs du réseau Ginko agressés

Besançon, France

Deux contrôleurs du réseau de transports en commun de Besançon sont blessés après un agression ce mardi après-midi, vers 17h à l'arrêt de tramway Brûlefoin, près de Bregille.

Frappé au nez

Un groupe de six contrôleurs Ginko sont mobilisés à cet arrêt, dans le cadre d'une opération d'envergure contre la fraude. Ils demandent à un passager de présenter son titre de transport, à la sortie du tramway. Mais le contrôle est mouvementé : l'homme frappe un agent au visage, sur le nez. Il tente ensuite de s'enfuir et bouscule un autre contrôleur, qui tombe par terre. Le fraudeur présumé est alors plaqué au sol par les agents, et maîtrisé, qui alertent les policiers et les pompiers.

Placé en garde à vue

Une fois sur place, les policiers l'arrêtent et le placent en garde à vue. Les deux blessés sont été emmenés à l'hôpital Jean-Minjoz par les pompiers. l'un souffre d'une blessure au nez et l'autre d’ecchymoses à la cuisse. Ils sont ressortis de l'hôpital dans la soirée, vers 20h. Ces agents ont porté plainte.

Cette agression n'a aucun impact sur le trafic des bus et des tramway ce mercredi matin. De son côté, la direction de Ginko-Keolis affirme "apporter tout son soutien" aux agents.