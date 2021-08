Un tir de mortier a atterri à proximité de deux enfants jeudi 19 août 2021, dans le quartier de Planoise à Besançon. Âgés de 10 et 11 ans, ils ont été transportés à l'hôpital de Besançon pour des examens de contrôle.

Besançon : deux enfants blessés à cause de tirs de mortiers dans le quartier de Planoise

Deux enfants ont été blessés à Besançon, dans le quartier de Planoise, à cause d'un tir de mortier. L'arme a atterri à quelques mètres d'eux, alors qu'ils se trouvaient dans un espace de jeux, sur l'avenue Ile-de-France.

La fillette et son frère, âgés de 10 et 11 ans ont été transportés à l'hôpital de Besançon, accompagné de leur mère. La petite fille souffre de douleurs aux oreilles. Le petit garçon, qui a chuté de son vélo par peur, s'en sort avec des égratignures et une dent cassée.

Rodéos urbains et tirs de mortiers

D'après les policiers de Besançon, les auteurs du tir qui a blessé les deux enfants s'adonnaient à du rodéo urbain. Ils tiraient des mortiers depuis la fenêtre de leur voiture.

Le véhicule a été saisi par la police. Une enquête est ouverte.