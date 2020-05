Besançon : deux jeunes interpellés pour des jets de colis vers la Maison d'Arrêt de Besançon

Deux jeunes de 21 et 19 ans ont été condamnés respectivement à 5 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et 5 mois avec sursis, ce vendredi par le tribunal de Besançon. Ils avaient été surpris la veille en train de jeter 5 colis au-dessus des murs de la maison d'arrêt de Besançon.

Ils étaient deux à jeter des colis au-dessus des murs de la maison d'arrêt de Besançon, et l'un d'entre eux dormira dans ses murs ce soir. Deux jeunes de 21 et 19 ans ont été condamnés respectivement à 5 mois de prison ferme et 5 mois avec sursis par le tribunal de Besançon. Le plus vieux a été écroué ce vendredi après-midi à la maison d'arrêt de Besançon, dans la foulée du jugement en comparution immédiate

Jets de colis par-dessus les murs de la maison d'arrêt

Les deux hommes ont été interpellés jeudi vers 8h50 par une patrouille de police alors qu'ils jetaient 5 colis par-dessus les murs de la prison. Ils ont ensuite pris la fuite à la vue de la police qui les a arrêtés quelques mètres plus loin, alors qu'ils rentraient dans la voiture du plus âgé.

Sur les 5 colis, un seul a été retrouvé, au pied du mur d'enceinte. A l'intérieur, deux sachets avec en tout 16 grammes d'herbe, 17 grammes de résine de cannabis, de la viande ou encore des bonbons.