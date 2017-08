Besançon : elle renverse quatre ouvriers sur un chantier et prend la fuite

Grave accident dans la nuit de vendredi à samedi à Besançon, au rond-point de Beure et Micropolis. Vers 2h15, une femme d'une trentaine d'années renverse quatre ouvriers qui travaillaient sur le chantier de la RN 57. Elle s'est enfuie mais a été arrêté vers 7 heures à son domicile par la police.

Elle renverse quatre ouvriers et prend la fuite. L'accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, au rond-point de Beure et Micropolis à Besançon vers 2h15. Les quatre hommes qui travaillaient sur le chantier ont donc été percutés par cette automobiliste. Bilan : deux blessés graves, un blessé léger. Ils ont tous été transportés CHU Jean Minjoz de Besançon. Le quatrième ouvrier n'est que légèrement blessé.

Le test d'alcoolémie s'est révélé positif

La conductrice a d'abord pris la fuite et n'était donc pas sur place à l'arrivée des secours. Un témoin a signalé au policier qu'il s'agissait d'une femme et quel type de véhicule elle conduisait. Véhicule que les policiers ont repéré un peu plus tard dans la nuit dans un quartier de Besançon. Ils sont ensuite allés interpeller la femme, âgée d'une trentaine d'années à son domicile. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif. Elle est en garde à vue depuis samedi matin.