Besançon: il doit répondre de 19 cambriolages devant le tribunal

Besançon, France

Les faits sont anciens: ils remontent à 2008-2010. "L'enquête s'est enlisée" reconnaît la présidente du tribunal correctionnel Sophie Fouché, plusieurs juges d'instruction se sont succédé. A l'époque, c'est une véritable vague de cambriolages qui a touché l'ensemble de la Franche-Comté, de Gy en Haute Saône à St Julien dans le Jura, en passant par Besançon, Frasnois, Vuillafans, Pesmes, Rioz ou Montferrand le Château. Et les voleurs faisaient feu de tout bois: jeux vidéo, meules de comté, bouteilles de gaz, caisses de vin, voitures, outillages divers.

47 cambriolages en tout, au détriment en général d'entreprises ou de commerces, mais 19 seulement ont été retenus devant le tribunal, les autres ont fait l'objet d'un non-lieu faute d'éléments suffisants. Dès le début de l'enquête, les gendarmes étaient persuadés qu'ils avaient affaire à des "pros". Une bande d'individus efficaces et déterminés, qui ne laissaient aucune trace sur les lieux de leur forfaits. C'est une dénonciation anonyme qui leur permet de remonter jusqu'à un receleur, qui se met à table et qui désigne des membres de la communauté des gens du voyage comme étant les malfaiteurs.

Deux hommes sont finalement identifiés, l'un bénéficie finalement d'un non-lieu et c'est le deuxième qui se retrouve devant le tribunal : un ferrailleur de 38 ans, père de 8 enfants, analphabète. "Son casier judiciaire, c'est une litanie de cambriolages" constate la présidente: l'homme a été condamné déjà à 12 reprises, il purge actuellement une peine de prison pour un autre délit. Il se pose en victime: "c'est un complot, tout ce qu'ils ont trouvé, ils me l'ont mis sur le dos" explique-t-il au tribunal.

18 mois de prison ferme requis

La procureure Christine Goulard de Curraize s'emploie à démontrer que l'homme est bien le pivot d'une bande organisée, "nous avons clairement affaire à des professionnels" estime-t-elle. Elle requiert une peine de 18 mois de prison ferme, relativement modérée précise la magistrate, au vu de l'ancienneté des faits. L'avocat du prévenu, Me Randall Schwerdorffer, ne manque pas de dénoncer le délai déraisonnable de jugement et il souligne la faiblesse des éléments à charge. Pour lui, il n'y a aucune preuve directe de l'implication de son client, il demande la relaxe pure et simple. La décision est mise en délibéré au 11 septembre.