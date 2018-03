Besançon, France

Les policiers bisontins ont vécu une situation surréaliste ce jeudi après-midi, au croisement des rues de Vesoul et de Chaillot. Ils sont d'abord surpris, par un automobiliste qui vient de griller un feu rouge et qui refuse de s'arrêter pour un contrôle routier. Jusque là, c'est banal, sauf que pendant la poursuite, le conducteur jette des billets de banque par sa fenêtre.

Des renforts sont appelés et les fonctionnaires se répartissent les rôles : tandis que certains interpellent le conducteur, d'autres ramassent les billets tombés sur la chaussée. Plus de 1.000 euros en petites coupures par terre, et dans la voiture, ils retrouvent encore 1.500 de plus.

Alors, était-ce un robin des bois de la route ? A priori, ce n'est pas la piste privilégiée la police qui suspecte une origine frauduleuse. Surtout que les antécédents du trentenaire ne plaident pas en sa faveur : consommation de stupéfiants, effraction, port d'armes, etc.

L'automobiliste a été placé en garde à vue. Car jeter de l'argent par la fenêtre, ça peut être une infraction... sauf à trouver une bonne explication.