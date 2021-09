Besançon : ils tirent sur des voitures par ennui

Une histoire rocambolesque s'est déroulée ce jeudi après-midi à Besançon. Deux jeunes garçons de 17 ans ont tiré sur des voitures. Des policiers en route vers le quartier de Planoise aperçoivent un canon qui dépasse du pont Charles De Gaulle, en sortant du centre-ville. Ils décident de faire demi-tour pour voir ce qu'il se passe de plus près. Arrivés au niveau du fameux canon, la voiture devant celle des forces de l'ordre pile car elle a reçu des coups de pistolet à billes.

Ils s'ennuyaient à la pêche...

Les policiers arrêtent donc les deux adolescents et les interrogent au commissariat. Les deux originaires du Grand Besançon avouent tout de suite leurs actes et s'expliquent en prétextant l'ennui et l'envie de faire les imbéciles, suite à une partie de pêche peu fructueuse dans le Doubs. Selon leurs mots, ils auraient tiré sur quatre voire cinq véhicules.