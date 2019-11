Besançon : l'étudiant à l'origine d'un site illégal avec deux millions de séries TV devant la justice

Besançon, France

Un étudiant de l'université de Besançon de 24 ans sera jugé ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Besançon. Au printemps 2019, ce petit génie de l'informatique a été interpellé par la police. Il est soupçonné d'avoir créé une plateforme illégale de streaming : le site seriefr.eu. Un site en ligne depuis 2016 et repéré par l'Alpa, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle.

"Un étudiant très très doué" - Etienne Manteaux, procureur de Besançon

De l'aveu même du procureur, le prévenu est un jeune homme brillant. "Brillant, passionné d'informatique, très très doué dans son domaine". C'est ce qu'avait en effet confié le procureur de Besançon Etienne Manteaux lors de l'interpellation de cet étudiant en master 2 d'informatique et de robotique. Une sorte de surdoué qui a mis en place un système particulièrement complexe. Mais qui a trouvé son public.

Jusqu'à 700.000 visiteurs uniques par mois

700.000 internautes français ont utilisé cette plateforme chaque mois auxquels il faut ajouter des internautes du monde entier. Il faut dire que l'offre était à la hauteur : deux millions de fichiers vidéos disponibles, et parmi eux les séries "The Walking Dead", "Les Simpson" et "Game of thrones". La plateforme a généré 200.000 euros depuis 2017.

Le petit génie se payait grâce au minage de cryptomonnaie

Mais le hacker ne s'en tenait pas là car il a aussi produit de la cryptomonnaie aux dépens des utilisateurs du site. Concrètement, lorsque l'internaute se rendait sur le site, à son insu, un petit logiciel état installé et minait de la monnaie virtuelle, ce qui bien sûr rapportait de l'argent à l'administrateur du site. "Tout ça nécessitait une connaissance en informatique très largement supérieure à la moyenne", reconnait le procureur de Besançon qui ajoute : "Oui, on a été plutôt surpris de la complexité de la fraude mise en place".

Le petit génie ne sera pas seul sur le banc des prévenus. Trois autres personnes sont également convoquées. Tous risquent sept ans de prison et une forte amende. La Sacem et le syndicat de l'édition vidéo numérique se sont constitués parties civiles.