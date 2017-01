A Besançon, l'homme qui s'est livré à la police après avoir tué sa compagne est en détention provisoire

L'homme de 33 ans qui s'était rendu à la police ce dimanche à Besançon, avouant avoir tué sa compagne, la veille, a été mis en examen ce mardi pour homicide volontaire sur concubin. Il a ensuite été placé en détention provisoire.

Ce Bisontin a été présenté ce mardi au parquet de Besançon qui l'a mis en examen pour homicide volontaire sur concubin et placé en détention provisoire. Dimanche dernier, il s'était livré à la police et avait indiqué qu'il avait tué sa compagne, la veille, de plusieurs coups de couteau, à leur domicile dans le quartier Palente.

Condamné par la cour d'assises pour viol en 2011, il était sorti de prison en février 2016. C'est visiblement les questions de sa concubine depuis six mois, sur son passé judiciaire, qui ont provoqué la dispute et le déchaînement de violences. L'autopsie pratiquée ce mardi a permis d'établir que cette mère de famille avait reçu 13 coups de couteau au total, au thorax et au niveau du cou. Cette maman a aussi une orbite et la mâchoire cassée.

La victime avait deux enfants de 20 ans et 8 ans qui n'étaient pas présents au domicile samedi. La plus jeune était chez son père.